+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Фотофакт. Грустный шпиц: смотрите, кто в компании с Лукашенко на трибунах

6 мая в графике Александра Григорьевича была запланирована хоккейная тренировка. После нее он остался на трибунах, чтобы посмотреть матч.

На лед одной из столичных арен вышли хоккеисты любительских команд «Щит» и «Бастион». За баталиями решил понаблюдать и Александр Григорьевич.
 
Фото: телеграм-канал Пул Первого
 
На фото, которые были опубликованы телеграмм-каналом «Пул Первого» видно, что Лукашенко смотрел хоккей не один. Рядом с ним, занимая отдельное место, находился и его любимый шпиц по кличке Умка.
blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]