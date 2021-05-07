На лед одной из столичных арен вышли хоккеисты любительских команд «Щит» и «Бастион». За баталиями решил понаблюдать и Александр Григорьевич.

Фото: телеграм-канал Пул Первого

На фото, которые были опубликованы телеграмм-каналом «Пул Первого» видно, что Лукашенко смотрел хоккей не один. Рядом с ним, занимая отдельное место, находился и его любимый шпиц по кличке Умка.



