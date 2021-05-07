



Петиция адресована главе МОК Томасу Баху и главе оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото / Reuters





Почти 200 тысяч человек подписались под петицией за отмену Олимпийских игр в Токио, сообщает РИА Новости.





Сбор подписей начался 5 мая. Его организовал общественный и политический деятель Кэндзи Уцуномия. За 47 часов под петицией "Для спасения жизни требуем отменить Олимпиаду в Токио" подписались 191 552 человека.





17 мая в Токио с инспекцией ждут главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Он — один из адресатов обращения. С просьбой отменить Олимпиаду авторы петиции обращаются также к главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсону и японским чиновникам: министру по делам Олимпиаду, главе оргкомитета Олимпийских игр в Токио и губернатору Токио.





Авторы петиции считают, то организаторы "пытаются насильно провести Олимпийские игры". В мире, в том числе и в Токио, продолжается пандемия. Вакцинация "продвигается лишь в части регионов Европы и США и пока не стала решающим фактором, способным остановить распространение заболевания".





А между тем в Японии не хватает медиков. И эта нехватка может стать еще острее в период Олимпиады, когда часть медперсонала будет занята спортсменами и сопровождающими лицами.





В настоящее время в Токио, Осаке и еще трех префектурах действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В Осаке уже вторые сутки занято более 100% мест в палатах интенсивной терапии, участились случаи, когда люди в ожидании места в больнице умирают дома.





XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии Токио в 2020 году, однако из-за пандемии были перенесены на год. Предполагается, что они пройдут с 23 июля по 8 августа.



