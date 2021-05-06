Арина Соболенко в финале турнира в Мадриде сыграет с Барти

Арина Соболенко / Reuters





Барти вышла в финал раньше и ждала соперницу. Вечером 6 мая Соболенко легко обыграла в полуфинале россиянку Анастасию Павлюченкову (41-я в мировом рейтинге) — 6:2, 6:3.





Финал — в субботу.





Соболенко проиграла Барти в апреле в финале турнира в Штутгарте (6:3, 0:6, 3:6), а в марте в четвертьфинале турнира в Майами (4:6, 7:6, 3:6). Теперь она попытается взять реванш.

Выход в финал позволяет Арине Соболенко в понедельник в обновленном мировом рейтинге впервые стать 5-й ракеткой мира. А если она обыграет Эшли Барти, то станет 4-й ракеткой, пишет euroradio.fm



