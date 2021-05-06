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Стамбул может снова остаться без финала Лиги чемпионов. Матч предлагают перенести в Лондон

Члены британского парламента призвали УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула. Матч "Манчестер Сити" и "Челси" предлагают провести на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Фото: финал Лиги чемпионов призвали перенести из Стамбула (Getty Images)

Об этом пишет британское издание Daily Mail.
 
Беспокойство британских чиновников связано с тем, что финал ЛЧ должен пройти со зрителями на стадионе в Турции, где сейчас уровень распространения коронавируса в 12 раз выше, чем в Соединенном Королевстве. Депутаты считают, что проведение этого матча в Стамбуле перечеркнет меры борьбы с коронавирусом, которые действуют в Британии.

Как ожидается, УЕФА разрешит заполнить зрителями 30% мест стамбульского стадиона, что составляет 25 тысяч зрителей, выделив 8 тысяч билетов для болельщиков "Манчестер Сити" и "Челси", пишет РБК.

"Знаю, что это было бы тяжелым ударом для Стамбула. Но с точки зрения борьбы с коронавирусом такое решение позволило бы обеспечить безопасность зрителей", - заявил один из членов британского парламента Кевин Бреннан.

УЕФА пока не отреагировал на призыв британских депутатов. Финальный матч Лиги чемпионов должен пройти 29 мая. В Стамбуле изначально планировалось провести прошлогодний финал турнира, но из-за пандемии плей-офф доиграли в формате мини-турнира в Лиссабоне.

Напомним, первым финалистом Лиги чемпионов стал "Ман Сити", обыграв "ПСЖ" в ответном матче со счетом 2:0.

Вторым в финал Лиги чемпионов вышло "Челси", которое уверенно переиграло "Реал".

 
 
 
 
 
Источник:  Дмитрий Левицкий
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