Попов о том, что в этом году ветераны ВОВ не получат единовременную материальную помощь: «Ради салюта зеленого и красного за 230 тысяч – можно и потерпеть»
Самбист Степан Попов поделился мнением о том, что ветераны ВОВ не получат в этом году единовременные выплаты к 9 Мая.
Эту информацию официально подтвердили на пресс-конференции, приуроченной к празднику. На 9 Мая в стране намерены устроить фейерверк, концерты, чествование флага, запуск красно-зеленых шариков.
«Ради салюта зеленого и красного за 230 тысяч – можно и потерпеть. 430 тысяч на Площадь Победы, 145 тысяч – на площадь госфлага и 230 на салют», – написал Попов в инстаграме.
Напомним, ветераны ВОВ в Беларуси получают повышения, надбавки и доплаты к пенсиям. Подробнее о том, какими они бывают, можно почитать по ссылке.
В Беларуси за последний год заметно сократилось число ветеранов Великой Отечественной. На 1 апреля этого года в нашей стране их насчитывалось 3337, сообщают в Минтруда. Это на 1469 человек меньше, чем годом ранее.
На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 3337 ветеранов ВОВ (в том числе 1877 участников и инвалидов войны, 1057 награжденных труженика тыла, 317 блокадников Ленинграда).
Больше всего ветеранов ВОВ на начало апреля этого года проживало в Минске — 993 человека, а меньше всего — в Гродненской области: 241, – напоминает TUT.BY.
Источник: Трибуна
21:13 06/05/2021
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