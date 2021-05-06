



Эту информацию официально подтвердили на пресс-конференции, приуроченной к празднику. На 9 Мая в стране намерены устроить фейерверк, концерты, чествование флага, запуск красно-зеленых шариков.





«Ради салюта зеленого и красного за 230 тысяч – можно и потерпеть. 430 тысяч на Площадь Победы, 145 тысяч – на площадь госфлага и 230 на салют», – написал Попов в инстаграме.





Напомним, ветераны ВОВ в Беларуси получают повышения, надбавки и доплаты к пенсиям. Подробнее о том, какими они бывают, можно почитать по ссылке.





В Беларуси за последний год заметно сократилось число ветеранов Великой Отечественной. На 1 апреля этого года в нашей стране их насчитывалось 3337, сообщают в Минтруда. Это на 1469 человек меньше, чем годом ранее.





На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 3337 ветеранов ВОВ (в том числе 1877 участников и инвалидов войны, 1057 награжденных труженика тыла, 317 блокадников Ленинграда).



