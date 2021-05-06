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Посмотрите, как поздравляли лучшего футболиста ФК «Гомель». Ему достался очень неожиданный подарок

Футболист Никита Некрасов стал лучшим игроком ФК «Гомель» в домашнем матче с «Торпедо-БелАЗ». Он забил зрелищный гол и получил неожиданный подарок от спонсоров — сертификаты на 100 рублей в супермаркет «Гиппо».

Посмотрите, как поздравляли лучшего футболиста ФК «Гомель». Ему достался очень неожиданный подарок
После публикации фото Некрасова пользователи Сети заметили, что в руках у спортсмена только один сертификат на 25 рублей. Позже стало известно, что в подарочной коробке их все же четыре, пишут Сильные новости.


В Слониме лучший игрок матча с «Барановичами» также удостоился подарка от спонсоров — любая пицца на выбор, а в Бресте лучшему игроку вручили сертификат в аквацентр.


Экс-нападающий БАТЭ Виталий Кутузов вспомнил, что раньше белорусским футболистам дарили более дорогостоящие подарки за успешные игры. На фото, которое он опубликовал в своем Instagram, спортсмен позирует на фоне автомобиля.
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