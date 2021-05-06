После публикации фото Некрасова пользователи Сети заметили, что в руках у спортсмена только один сертификат на 25 рублей. Позже стало известно, что в подарочной коробке их все же четыре, пишут Сильные новости.









В Слониме лучший игрок матча с «Барановичами» также удостоился подарка от спонсоров — любая пицца на выбор, а в Бресте лучшему игроку вручили сертификат в аквацентр.









Экс-нападающий БАТЭ Виталий Кутузов вспомнил, что раньше белорусским футболистам дарили более дорогостоящие подарки за успешные игры. На фото, которое он опубликовал в своем Instagram, спортсмен позирует на фоне автомобиля.



