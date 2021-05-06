







Максимальным наказанием для таких команд может стать двухлетний запрет на участие в еврокубках, сообщает ESPN.





Последние 10 дней союз общался с 12 клубами-основателями, пытаясь согласовать меньшие санкции и получить формальное и окончательное подтверждение того, что команды не станут продолжать развивать проект.





На данный момент договоренности достигнуты с 7 клубами: «Арсеналом», «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Челси» и «Атлетико». «Интер» также близок к соглашению, но оно пока не достигнуто.





Остальные четыре клуба – «Ювентус», «Реал Мадрид», «Барселона» и «Милан» – пока придерживаются своей позиции о Суперлиге. Эти команды уверены в своем положении, так как запрашивали у УЕФА «разрешение» проводить соревнования и «признание» своего турнира, а не выход из УЕФА.





УЕФА не заинтересован в затяжном судебном процессе и надеется, что от проекта официально откажутся еще две команды – по уставу Суперлиги, в случае формального выхода 9 из 12 клубов проект будет официально завершен.















