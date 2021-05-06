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Президент "ПСЖ" отправил письмо в "Барселону" с требованием оставить Неймара в покое

В "ПСЖ" недовольны непрекращающимися попытками "Барселоны" подписать нападающего парижан Неймара. Президент парижан Нассер Аль-Халаифи отправил письмо на "Камп Ноу", в котором попросил каталонский клуб оставить футболиста в покое.

 

Как утверждает Marca со ссылкой на Catalunya Rаdio, каталонцы попытаются подписать бразильца в летнее трансферное окно. Они оценивают игрока в 100 миллионов евро. Ради покупки форварда сине-гранатовые готовы расстаться с некоторыми игроками.

Контракт 29-летнего Неймара с "ПСЖ" истекает летом 2022 года. Сообщалось, что форвард близок в продлению соглашения, однако новый договор пока не подписан, пишет football.by.

В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Он выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год и стал в ее составе двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.
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