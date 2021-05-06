



Как утверждает Marca со ссылкой на Catalunya Rаdio, каталонцы попытаются подписать бразильца в летнее трансферное окно. Они оценивают игрока в 100 миллионов евро. Ради покупки форварда сине-гранатовые готовы расстаться с некоторыми игроками.





Контракт 29-летнего Неймара с "ПСЖ" истекает летом 2022 года. Сообщалось, что форвард близок в продлению соглашения, однако новый договор пока не подписан, пишет football.by.





В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.





Он выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год и стал в ее составе двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.