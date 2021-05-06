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В РНПЦ ответили будут ли белорусских олимпийцев прививать Pfizer

Вакцинацией и здоровьем атлетов в Беларуси занимается Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) спорта.


Белорусских атлетов вакцинируют от COVID-19 в республике своими силами, заявила корреспонденту Sputnik директор Республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная.

В четверг стало известно, что компании Pfizer и BioNTech предоставят вакцину от коронавируса участникам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, уже подписан соответствующий меморандум между Международными олимпийским комитетом (МОК) и компаниями. 

По словам Малеваной, в РНПЦ в четверг пришло письмо с информацией о том, что МОК рассматривает вопрос о предоставлении партии вакцины Pfizer, произведенной в США, для вакцинации атлетов перед Олимпиадой, пишет Sputnik. 

До этого все письма, которые посылались МИД Беларуси в Евросоюз с вопросом, будут ли Беларуси предоставляться какие-то вакцины, зарегистрированные там, остались без ответов.

"Мы будем рассматривать это предложение. Пока своих олимпийцев прививаем сами: сборную и обслуживающий персонал. Всего – около 500 человек (из них около 100 спортсменов)", - сказала Малеваная, добавив, что для Оргкомитета Игр не принципиально, вакцинирован ли спортсмен.

Все равно в Токио атлеты будут тестироваться на коронавирус каждый день, подчеркнула директор РНПЦ.
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