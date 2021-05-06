В РНПЦ ответили будут ли белорусских олимпийцев прививать Pfizer





Белорусских атлетов вакцинируют от COVID-19 в республике своими силами, заявила корреспонденту Sputnik директор Республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная.





В четверг стало известно, что компании Pfizer и BioNTech предоставят вакцину от коронавируса участникам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, уже подписан соответствующий меморандум между Международными олимпийским комитетом (МОК) и компаниями.





По словам Малеваной, в РНПЦ в четверг пришло письмо с информацией о том, что МОК рассматривает вопрос о предоставлении партии вакцины Pfizer, произведенной в США, для вакцинации атлетов перед Олимпиадой, пишет Sputnik.





До этого все письма, которые посылались МИД Беларуси в Евросоюз с вопросом, будут ли Беларуси предоставляться какие-то вакцины, зарегистрированные там, остались без ответов.





"Мы будем рассматривать это предложение. Пока своих олимпийцев прививаем сами: сборную и обслуживающий персонал. Всего – около 500 человек (из них около 100 спортсменов)", - сказала Малеваная, добавив, что для Оргкомитета Игр не принципиально, вакцинирован ли спортсмен.





Все равно в Токио атлеты будут тестироваться на коронавирус каждый день, подчеркнула директор РНПЦ.