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Свыше 100 тыс. человек подписали петицию с призывом отменить Олимпийские игры в Токио

Около 110 тыс. человек подписали онлайн-петицию, в которой требуют отменить перенесенные на лето этого года Олимпийские игры в Токио.


К настоящему моменту размещенную три дня назад на сайте Change.org петицию подписали уже более 110,7 тыс. человек.

"Мы требуем отмены Олимпийских игр в Токио, чтобы защитить наше здоровье и наши жизни", - говорится в петиции.

"Принимая во внимание нынешние обстоятельства, маловероятно, что Олимпийские игры в Токио могут быть безопасными", - отмечается в ней.

Согласно недавним опросам, примерно 70-80% японцев считают, что игры нужно отменить либо перенести. Однако организаторы Олимпиады и Международный олимпийский комитет (МОК) настаивают, что игры состоятся в соответствии с объявленным графиком.

В Токио, Осаке и ряде других регионов Японии действует режим ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако, согласно японским СМИ, велика вероятность его продления.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.
Интерфакс
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