+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

ФИФА обязала хавбека БАТЭ Карасева выплатить компенсацию карагандинскому "Шахтеру"

Российский полузащитник БАТЭ Павел Карасев решением ФИФА выплатит компенсацию карагандинскому "Шахтеру", сообщает в своем Telegram-канале инсайдер Айдын Кожахмет.


 
"Мы уже как-то привыкли, что иностранные футболисты "нагибают" наши клубы кругом и всюду. Ежегодно в правовом поле мы терпим поражения в спорах с легионерами и их агентами. В большинстве случаев, из-за безалаберности и непрофессионализма менеджеров.

Но принцип маятника предполагает, что и мы должны жить не только в роли жертвы. Иногда надо отстаивать свои интересы и наказывать тех, кто не проявляет к нам должного уважения.

Парня на фото зовут Павел Карасев, это российский опорник, ныне выступающий в составе белорусского БАТЭ. Прошлым летом, будучи основным игроком терпевшего финансовое бедствие "Тамбова", он подписал контракт с "Шахтёром". Карагандинцы были рады такому новичку. Но Карасев к ним так и не доехал. Замечу ещё раз - несмотря на подписанный контракт.

Не знаю почему, но россиянин резко передумал, остался в "Тамбове", а зимой уехал в Беларусь. Боссы "горняков" не стали с этим мириться, обратились к SILA International Lawyers, пошли в ФИФА. И выиграли дело. Карасев теперь должен много денег", - написал Кожахмет.

Напмоним, Карасев подписал контракт с БАТЭ в феврале и в нынешнем сезоне провел в составе желто-синих 7 матчей в высшей лиге, в которых отметился двумя ассистами.
Football.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]