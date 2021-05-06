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Немецкого тренера по гимнастике уволили за издевательства над спортсменами

Тренер сборной Германии по спортивной гимнастике Габриэле Фрезе была уволена из олимпийского тренировочного центра страны из-за издевательств над спортсменами, сообщает агентство DPA.

"Трудовые отношения между Олимпийской базой Саксонии и Фрезе закончились", — сказал глава Олимпийской базы Томас Вайз.

Спортсмены национальной команды обвинили Фрезе в оскорблениях и принуждению к применении лекарств без рецепта врача. После этого Федерация гимнастики Германии начала расследование в отношении тренера. Расследование обнаружило 17 случаев психологического насилия.

При этом сама 60-летняя Фрезе опровергает обвинения и намерена обжаловать решение.
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