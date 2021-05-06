"Трудовые отношения между Олимпийской базой Саксонии и Фрезе закончились", — сказал глава Олимпийской базы Томас Вайз.





Спортсмены национальной команды обвинили Фрезе в оскорблениях и принуждению к применении лекарств без рецепта врача. После этого Федерация гимнастики Германии начала расследование в отношении тренера. Расследование обнаружило 17 случаев психологического насилия.





При этом сама 60-летняя Фрезе опровергает обвинения и намерена обжаловать решение.



