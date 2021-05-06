+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

За золотую медаль Кравченко на аукционе готовы отдать 5,4 тыс долларов. До конца торгов остался один день

Как сообщалось ранее, беларусский легкоатлет Андрей Кравченко выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы-2011 в помещениях.


До завершения торгов остался один день.

Стартовая стоимость лота составила 1000 долларов. Ставку можно сделать здесь.

На данный момент за медаль готовы отдать 5400 долларов.

Андрей Кравченко заканчивает 10-дневную голодовку: лишился почти 11 кг, терял сознание, пару раз даже хотел остановиться, но выдержал

Андрей Кравченко — серебряный призер Олимпийских игр-2008 в десятиборье, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы по десятиборью и семиборью, активист объединения Свободных Спортсменов.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. Часть вырученных средств будет перечислена семьям политзаключенных.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]