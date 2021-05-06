



До завершения торгов остался один день.





Стартовая стоимость лота составила 1000 долларов. Ставку можно сделать здесь.





На данный момент за медаль готовы отдать 5400 долларов.





Андрей Кравченко заканчивает 10-дневную голодовку: лишился почти 11 кг, терял сознание, пару раз даже хотел остановиться, но выдержал





Андрей Кравченко — серебряный призер Олимпийских игр-2008 в десятиборье, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы по десятиборью и семиборью, активист объединения Свободных Спортсменов.





Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. Часть вырученных средств будет перечислена семьям политзаключенных.







