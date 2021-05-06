Олимпийская чемпионка Надежда Скардино, в 2019 году вышедшая замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера и родившая в Минске сына Даниила, позже переехала на родину мужа.

На каком языке было первое слово Даниила?

Кажется, это было слово "мама". Оно интернациональное. Сейчас Даник только начинает говорить. Но замечаю, что больше слов повторяет все-таки на немецком языке — среда влияет.





А блюда какой кухни доминируют в меню?

Блюда у нас на самом деле очень простые. На деликатесы не хватает времени. Мартин очень любит гречку, макароны и борщ. К счастью, он неприхотлив в еде. А если хотим поесть чего-то необычного, идем в гости к его родителям (смеется). Хотя я тоже стараюсь иногда что-то вкусное испечь. Например, пеку здесь домашний хлеб. Такой вот новый навык (улыбается).





В будущем где планируете жить — в Швейцарии или вернетесь в Беларусь?

Наш дом теперь в Швейцарии. Мартин работает здесь на таможне, даже сейчас, во время спортивной карьеры, минимум месяц в году проводит на посту.





В Швейцарии есть все условия, чтобы жить хорошо, я тут адаптировалась, да и ребенок, когда гостил в Санкт-Петербурге, все время спрашивал, когда уже поедем назад к бабушке, дедушке и папе (улыбается). Так что в Беларусь и Россию теперь будем ездить в гости.













Фото: instagram.com/skardinon



