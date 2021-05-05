Футбольный клуб "Актобе" и белорусский тренер Алексей Бага решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию
Казахстанский «Актобе» объявил о расставании с белорусским тренером Алексеем Багой. Соглашение расторгнуто по соглашению сторон.
Алексей Бага возглавил казахстанский клуб в конце прошлого года и в январе приступил к работе с командой.
Сейчас казахстанский клуб с 9 очками занимает 10-е место в чемпионате. Команда Баги проиграла 4 игры подряд.
Ранее Бага тренировал БАТЭ и «Жальгирис». C борисовчанами Бага становился чемпионом Беларуси, с командой из Вильнюса — чемпионат Литвы, пишет charter97.org
18:45 05/05/2021
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