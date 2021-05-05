"Барселона" оценивает Неймара в 100 миллионов евро
"Барселона" попытается подписать нападающего "ПСЖ» Неймара после вылета парижан из Лиги чемпионов.
Как пишет As, президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что трансфер бразильца положительно скажется на "Барсе". Во-первых, он повысит ценность бренда. Во-вторых, повысит уровень команды, за которую выступает много молодых футболистов. В-третьих, переход Неймара повлияет на Лионеля Месси, который пока не принял окончательного решения о своем будущем.
"Барселона" оценивает бразильца в 100 миллионов евро. В клубе полагают, что, если удастся продать некоторых футболистов, у "Барсы" будет такая сумма. Однако сделка по возвращению футболиста в Каталонию не будет легкой.
Срок действующего контракта форварда с "ПСЖ" истекает летом 2022 года. Сообщалось, что стороны близки к продлению соглашения, однако новый контракт еще не подписан, пишет Прессбол.
18:23 05/05/2021
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