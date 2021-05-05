Словенский специалист Урош Зорман, возглавляющий Тримо из Требнье, рассказал sport.tvp.pl о переговорах с Мешковом Брестом.





В белорусской команде он может сменить испанского рулевого Рауля Алонсо.





— Действительно, у меня есть предложение из Бреста. Есть контакт, ведутся переговоры. Но я еще не принял решение. Не все так просто.





Последние два года в Польше я был один без семьи. Мне приходилось тяжело. Я вернулся в Словению, чтобы быть вместе с ними. Сейчас я дома, и это здорово. Дети здесь учатся, жена работает. Требнье находится всего в 15 километрах от моего дома. У меня в голове разные идеи, но мне здесь хорошо. Посмотрим, что будет дальше, — заключил Урош Зорман.





Напомним, накануне подтвердилась информация, что Мешков Брест покинет главный тренер Рауль Алонсо. Испанец намерен вернуться в Германию, где проживает его семья.