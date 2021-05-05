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Стала известна заработная плата Моуриньо в Роме

Португалец будет получать в районе 7.5 млн евро


Стала известна заработная плата Жозе Моуриньо в Роме. Португалец, который подписал контракт с римлянами до 2024 года, после вычета налогов будет получать в римском клубе 7,5 миллионов евро.

Также из-за досрочного расторжения контракта Моуриньо будет получать деньги от Тоттенхэма до лета 2022 года, которые составят разницу между его зарплатой в Лондоне (16 млн евро) и Риме.

58-летний наставник начнет работу с Волками в преддверии старта сезона Серии А 2021/22. Ранее Рома подтвердила, что в конце сезона клуб покинет нынешний тренер Пауло Фонсека.

Моуриньо был уволен из Тоттенхэма после того, как его команда опустилась на седьмое место в таблице Премьер-лиги. Ранее он работал в Италии с Интером, а также возглавлял Манчестер Юнайтед, Челси, Реал, Порту и ряд других клубов.

Сейчас Рома занимает седьмое место турнирной таблицы Серии А. 6 мая римляне сыграют с Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Европы (первый матч — 2:6).
Sportarena
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