







«В стране 226 футбольных полей, учитывая поля невысокого качества, 57 искусственных полей. Мы планируем каждый год укладывать 8-10 полноразмерных полей с искусственным покрытием. Около 25 площадок 20 на 40 метров также ежегодно планируется укладывать по всей стране. Существует план, изучены все города, где в ближайшие 2 года планируется открывать поля, идут подготовительные работы. Все средства, полученные от УЕФА и ФИФА, будут направляться на закупку покрытия.



