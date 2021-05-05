+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Соболенко взлетает в рейтингах

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко впервые станет шестой ракеткой мира. По результатам турнира в Мадриде Арина уже обеспечила себе шестую строчку мировой табели, обыграв в матче третьего круга американку Джессику Пегулу и выйдя в четвертьфинал.

Соболенко взлетает в рейтингах
Фото РИА Новости
Если Соболенко выйдет в финал, она обойдет представительницу Украины Элину Свитолину и станет номером пять мирового рейтинга. В случае победы на турнире Арина превзойдет по набранным баллам американскую теннисистку Софию Кенин и поднимется на четвертую строчку.

За выход в полуфинал турнира в Мадриде белоруска поспорит сегодня с представительницей Бельгии Элис Мертенс.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах сто пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]