Андрей Назаров: драки в хоккее — это часть бизнеса









Во втором периоде во время стычки у ворот "Кэпиталс" Уилсон сначала ударил лежавшего на льду Бучневича, а потом опрокинул на лед подоспевшего на выручку Панарина. За это он получил двойной малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы.





"С удовольствием посмотрел матч между "Рейнджерс" и "Вашингтоном". Захватывающая во всех смыслах игра, которую перевернул канадский форвард "Кэпиталс" Том Уилсон. Человек, который может и подраться, и сыграть результативно. Очень полезный хоккеист. Драка с участием российских игроков "Рейнджерс"? Устал повторять, что драки в хоккее — это часть бизнеса, в НХЛ они прекрасно продаются. Не удивлюсь, если продажа маек с фамилией Уилсона в разы увеличится. В поведении Тома нет ничего удивительного, просто посмотрите на итоговый счет на табло.





Мы с нынешним главным тренером "Вашингтона" Питером Лавиолеттом вместе работали в "Бостоне», когда этот специалист был помощником у Майка Кинэна. Плотно общались с Питером, я тогда был лидером по количеству проведенных боев, мои руки не успевали заживать. Любимая фраза Лавиолетта: "Результат превыше всего, а как он достигнут — без разницы". Питер многое доказывает в своей тренерской карьере. Правильно ли поступил Уилсон? Думаю, он выполнял установку тренера. Делал все для того, чтобы его команда победила.





Очень расстроен, что Саша Овечкин снова не смог продолжить матч из-за повреждения. Желаю одному из величайших снайперов всех времен скорейшего выздоровления, это уникальный игрок", — цитирует Назарова "Чемпионат".



