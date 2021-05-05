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"Зашквар неминуем". За что уволили Романа Стронгина и Романа Шевцова из хоккейного «Динамо-Минск»?

В начале августа прошлого года, еще до выборов, стало известно об увольнении сотрудников пресс-службы минского «Динамо» — начальника управления маркетинга и связей с общественностью Романа Стронгина и пресс-секретаря клуба Романа Шевцова.

"Зашквар неминуем". За что уволили Романа Стронгина и Романа Шевцова из хоккейного «Динамо-Минск»?
Роман Стронгин
 На тот момент они не стали комментировать причину (по нашим данным, речь шла об отказе от освещения досрочного голосования хоккеистов), а сейчас Шевцов поделился этой информацией с sport.tut.by, заодно рассказав о недавнем увольнении сотрудников пресс-службы уже футбольного «Динамо-Минск».

Напомним, 1 мая стало известно, что пресс-секретарь футбольного минского «Динамо» Александр Строк и специалист по работе с болельщиками Алексей Селивончик покидают клуб. По некоторой информации, новым пресс-секретарем станет Екатерина Антонова — ведущая на БТ и супруга гребца и депутата Александра Богдановича.

А вот что написал Роман Шевцов в своем telegram-канале:

«1 мая из минского „Динамо“ ушли пресс-секретарь Александр Строк и специалист по маркетингу Алексей Селивончик. Ну как ушли — это их „ушли“. Я не очень знаю Лешу, хотя точно могу сказать, что это хороший и честный человек.

А вот Сашу знаю довольно давно. Он работает в „Динамо“ с 2014 года — и это то редкое сочетание, когда в клубе работает болельщик. Вместе с профессионализмом и талантом выходит идеальный симбиоз: болельщик „Динамо“ никогда не будет делать что-то спустя рукава. Он бережно относится к прошлому, настоящему и будущему клуба. Поэтому у „Динамо“ всегда был крутой контент, который не делал больше никто.

На таких людях держится белорусский футбол: на энтузиастах, которые из любви к клубу делают то, что не нужно начальству. А еще они будут делать всё, чтобы имя клуба оставалось незапятнанным».

Роман напомнил, что в начале августа прошлого года в соцсетях футбольной и хоккейной федераций появились ролики, агитирующие за Лукашенко:

«Позже от клубов потребовали сделать аналогичные агитки. Мой начальник (Роман Стронгин. — Прим.TUT.BY) и я, работавшие тогда в ХК „Динамо-Минск“, отказались. На протяжении двух дней мы пытались донести до руководства, что это очень плохая идея. Когда стало ясно, что зашквар неминуем, мы уволились, чтобы не участвовать в этом дерьме.

В тот вечер Саша написал мне со словами поддержки. А уже на следующий день — какая злая ирония — я писал ему с теми же словами. От футбольного „Динамо“ хотели аналогичный зашквар. Саша отказался и ответил, что готов уйти, если потребуется. Я думаю, что терять такого человека в „Динамо“ не хотели — и поэтому клуб не выпустил агитку. Своим поступком Саша Строк защитил имя любимого клуба от грязи.

Восемь месяцев руководство „Динамо“ защищало от увольнения сотрудников, подписавших письмо за честные выборы. Но в конце апреля давление на руководство стало невыносимым — и парням пришлось уйти. Не сомневаюсь, что такие крутые специалисты быстро найдут работу, а если у вас есть предложения — можете написать Саше или Леше», — написал Шевцов.
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