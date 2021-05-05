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Футболисты КНДР отказались играть с Южной Кореей в отборе к ЧМ-2022

Футболисты сборной КНДР не будут участвовать в азиатских отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, которые должны пройти в июне в Республике Корея.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский телеканал KBC, в качестве причины отказа КНДР назвала опасения по поводу распространения коронавирусной инфекции, пишет newsru.com

На прошлой неделе Пхеньян направил соответствующее уведомление в Азиатскую футбольную конфедерацию, которая, как ожидается, теперь попытается уговорить северных корейцев изменить свое решение.

Сборные КНДР и Южной Кореи входят в группу H во втором раунде азиатского отбора на чемпионат мира 2022 года, наряду с командами Туркмении, Ливана и Шри-Ланки. Победитель каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших вторые места пройдут в третий квалификационный раунд.

Второй раунд из-за пандемии затянулся до июня этого года. Было решено отказаться от прежнего формата домашних и выездных матчей и собрать членов каждой группы в одной стране, чтобы провести все оставшиеся игры с 31 мая по 15 июня этого года.

Южная Корея была выбрана в качестве страны-хозяйки группы H. Со своими северными соседями корейцы должны были встретиться 7 июня.
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