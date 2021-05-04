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Источник: Максим Сушко перенес операцию и досрочно завершил сезон. Он не сыграет на ЧМ-2021

Форвард "Лихай Вэлли" и сборной Беларуси Максим Сушко из-за травмы досрочно завершил сезон.



22-летний хоккеист получил повреждение еще 22 февраля во время матча НХЛ под открытым воздухом, где "Филадельфия" уступила "Бостону" — 3:7.

Недавно он перенес операцию и не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира-2021 в Риге. Сушко должен успеть восстановиться к началу следующего сезона, сообщает "БХ".

В нынешнем сезоне Максим Сушко дебютировал в КХЛ за минское "Динамо", где в 30 играх набрал 5 (2+3) очков, а затем вернулся за океан и дебютировал в НХЛ, где провел 2 игры без набранных очков, пишет Прессбол.
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