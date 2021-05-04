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Финал Лиги Европы в Гданьске пройдет со зрителями. УЕФА объявил о начале продажи билетов

УЕФА объявил о начале продажи билетов на финальный матч Лиги Европы, который пройдет 26 мая в польском Гданьске.



Сообщается, что стадион будет заполнен на 25% от вместимости, и, таким образом, на матч допустят 9500 зрителей.

Два клуба, которые выйдут в финал, получат по 2000 билетов. Еще 2000 поступают в продажу на сайте УЕФА для широкой публики. Оставшиеся билеты зарезервированы для местного оргкомитета, УЕФА и национальных ассоциаций, коммерческих партнеров и вещателей, — разъясняет пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги Европы встретятся победители пар "Арсенал" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) и "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рома" (Италия). Все предыдущие матчи турнира в нынешнем сезоне прошли при пустых трибунах, пишет Прессбол.
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