Из хоккейного минского "Динамо" ушел нападающий Шейн Принс

Шейн Принс / hcdinamo.by









Шейн Принс не считается в КХЛ легионером, поскольку имеет двойное гражданство — США и Беларуси. В "Динамо" он был с осени 2019-го. В минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром у динамовцев — в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 (25+24) очков, а в 5 играх плей- офф — 6 (1+5) очков.



