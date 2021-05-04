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Из хоккейного минского "Динамо" ушел нападающий Шейн Принс

Из хоккейного минского "Динамо" ушел 28-летний нападающий Шейн Принс. Он подписал двухлетний контракт с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

Шейн Принс / hcdinamo.by


Шейн Принс не считается в КХЛ легионером, поскольку имеет двойное гражданство — США и Беларуси. В "Динамо" он был с осени 2019-го. В минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром у динамовцев — в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 (25+24) очков, а в 5 играх плей- офф — 6 (1+5) очков.

Принс — игрок национальной сборной Беларуси, пишет Еврорадио.
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