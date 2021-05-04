Жозе Муринью новый тренер "Ромы" с нового сезона





Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.





Тренер приступит к своим обязанностям ближайшим летом. Срок действия контракта составил три года.





Муринью за свою карьеру выиграл 25 крупных трофеев. Ранее он возглавлял "Порту", ​"Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".





Ранее "Ромой" руководил Паулу Фонсека. Клуб объявил о расставании с ним, пишет Прессбол.











