Жозе Муринью новый тренер "Ромы" с нового сезона
Португальский специалист Жозе Муринью станет главным тренером "Ромы".
Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Тренер приступит к своим обязанностям ближайшим летом. Срок действия контракта составил три года.
Муринью за свою карьеру выиграл 25 крупных трофеев. Ранее он возглавлял "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Ранее "Ромой" руководил Паулу Фонсека. Клуб объявил о расставании с ним, пишет Прессбол.
18:01 04/05/2021
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