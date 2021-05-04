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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Самбист, который в Минске сбежал от силовиков с помощью таксиста, уехал в Польшу

Видео Еврорадио, снятое в прошлом году во время разгона протестов возле станции метро "Пушкинская", широко разошлось по отечественным и зарубежным СМИ, по соцсетям. На нем видим, как таксист спасает парня-протестующего, убегающего от силовиков.

Как пишет "Трибуна", парень выехал в Польшу и уже может назвать свою фамилию. Это 19-летний Роман Рутковский, молодой самбист. В прошлом году первокурсник Белорусского государственного университета физкультуры участвовал в акциях протеста. И однажды его едва не задержали.

"На видео не было ничего незаконного, — рассказывает беглец. — Но... я понимал, что в нашей стране любых известных протестующих поскорее пытаются закрыть. А еще потом кто-то мог бы придумать, что до забега я причинил какой-то вред силовикам..."

Рутковский живет в польском городе Катовице (приехал по программе Калиновского), проходит языковые курсы. В планах — поступление в университет. Хочет стать "тренером по борьбе".

Молодой человек признается, что не хочет жить за границей и вернется в Беларусь сразу же после смены власти.

Роман Рутковский говорит, что поддерживает связь с таксистом, который его спас, но они еще не встретились.
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