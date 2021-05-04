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Пресс-служба «Актобе» сообщила о прекращении сотрудничества с Багой. Позже клуб удалил публикацию

Пресс-служба «Актобе» сообщила о прекращении сотрудничества с беларусским специалистом Алексеем Багой, однако позже удалила эту новость.



«Футбольный клуб «Актобе» и Алексей Бага решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Мы искренне желаем Алексею Анатольевичу всяческих успехов в его дальнейшей карьере.

Исполнять обязанности главного тренера в матче с «Жетысу» будет Владимир Зеленовский, ранее уже ему приходилось брать на себя аналогичные функции в первой лиге», – написала клубная пресс-служба.

Сейчас казахстанский клуб с 9 очками занимает 10-е место в чемпионате. Команда Баги проиграла 4 игры подряд.

40-летний беларус возглавил команду в феврале.
Tribuna
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