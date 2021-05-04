Пресс-служба «Актобе» сообщила о прекращении сотрудничества с Багой. Позже клуб удалил публикацию
Пресс-служба «Актобе» сообщила о прекращении сотрудничества с беларусским специалистом Алексеем Багой, однако позже удалила эту новость.
«Футбольный клуб «Актобе» и Алексей Бага решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Мы искренне желаем Алексею Анатольевичу всяческих успехов в его дальнейшей карьере.
Исполнять обязанности главного тренера в матче с «Жетысу» будет Владимир Зеленовский, ранее уже ему приходилось брать на себя аналогичные функции в первой лиге», – написала клубная пресс-служба.
Сейчас казахстанский клуб с 9 очками занимает 10-е место в чемпионате. Команда Баги проиграла 4 игры подряд.
40-летний беларус возглавил команду в феврале.
13:55 04/05/2021
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