Бывший игрок минского «Динамо»: «В Беларуси изменилась ментальность людей, они по-другому стали смотреть на власть»
Украинский экс-защитник минского «Динамо» Артем Сухоцкий рассказал о своем опыте игры за клуб.
Архивное фото, Белсат
– Минск очень красивый. Я немного был удивлен. За те 6-7 месяцев, что пожил в Минске, он мне очень зашел. Город-фантастика! Красивый, ухоженный, чистенький. Просыпался в четыре утра от того, что машины убирают город. Люди приветливые и душевные, причем все. Минск оставил неизгладимое впечатление.
- Вы играли в Беларуси на фоне политического кризиса. Негативная аура сильно ощущалась?
– Понятно, что местные ребята сильно переживали по этому поводу – задерживали их друзей, знакомых. Как иностранец я старался абстрагироваться от всего этого. Я ничем бы не помог, а мог только помешать или навредить. Все новости я черпал от ребят, сами знаете, как СМИ их подают. Конечно, ситуация тяжелая и неприятная.
- Как все это повлияло на белорусский футбол?
– Во-первых, перестали пускать людей на стадионы. В финансовом плане это никак не отразилось, по крайней мере, на минском «Динамо». Как платили, так и продолжали. Футбола это меньше коснулось.
Больше изменилась ментальность людей, они по-другому стали смотреть на власть. Самое интересное, что в Беларуси с понедельник по пятницу шла обычная, нормальная жизнь, словно ничего нет. Митинги проходили по субботам и воскресеньям. На выходных в город лучше было не выходить, чтобы ни во что не встрять. А вот с понедельника по пятницу делай что хочешь. Мирная жизнь! Но это до коронавируса, конечно. До конца октября – начала ноября в Минске никто даже маски не носил, – сказал Сухоцкий.
13:07 04/05/2021
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