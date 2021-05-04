Архивное фото, Белсат









– Минск очень красивый. Я немного был удивлен. За те 6-7 месяцев, что пожил в Минске, он мне очень зашел. Город-фантастика! Красивый, ухоженный, чистенький. Просыпался в четыре утра от того, что машины убирают город. Люди приветливые и душевные, причем все. Минск оставил неизгладимое впечатление.





- Вы играли в Беларуси на фоне политического кризиса. Негативная аура сильно ощущалась?





– Понятно, что местные ребята сильно переживали по этому поводу – задерживали их друзей, знакомых. Как иностранец я старался абстрагироваться от всего этого. Я ничем бы не помог, а мог только помешать или навредить. Все новости я черпал от ребят, сами знаете, как СМИ их подают. Конечно, ситуация тяжелая и неприятная.





- Как все это повлияло на белорусский футбол?





– Во-первых, перестали пускать людей на стадионы. В финансовом плане это никак не отразилось, по крайней мере, на минском «Динамо». Как платили, так и продолжали. Футбола это меньше коснулось.



