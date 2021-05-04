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Заявление Ковалевича об отставке не принято, он останется главным тренером «Немана» как минимум до середины сезона

Главный тренер гродненского «Немана» Игорь Ковалевич, который руководил командой с 2016 года, ушел в отставку, об этом наставник заявил на послематчевой пресс-конференции.



В минувшую субботу футболисты гродненского «Немана» в седьмом туре чемпионата Беларуси в Гродно проиграли «Ислочи» - 1:2. Ковалевич после проигрыша на послематчевой пресс-конференции сразу объявил об уходе из клуба.

"Я принял решение подать в отставку. Семь туров – это достаточный срок для тренера, чтобы набрать очки", - сказал специалист.

Однако, как пишет гродненский Блог s13, заявление Игоря Ковалевича об отставке не принято. Специалист продолжит работу с «Неманом» до конца первого круга. По результатам данного периода будет принято решение о дальнейших перспективах Ковалевича в Гродно.

На данный момент гродненцы находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 3 балла за семь встреч (три ничьи и четыре поражения). Это повторение антирекордов «Немана». В 2015 и 2016 годах команда уже не побеждала в семи первых турах. Хуже было только в 2010 году, когда побед не было в 10 турах.

Ковалевич возглавлял команду с 2016 года, тогда у команды также дела были не очень.
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