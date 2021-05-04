Слухи: Директор «Бреста» может стать новым генеральным директором минского «Динамо»
Новым генеральным директором минского «Динамо» может стать Сергей Сушко.
Он находится в числе главных кандидатов на эту должность, сообщает «Хоккейный Бульбаш».
Сушко является директором «Бреста» и председателем Совета директоров клубов экстралиги. Он подписант провластного письма.
Напомним, вчера должность гендиректора «Динамо» покинул экс-министр МВД Игорь Шуневич.
10:06 04/05/2021
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