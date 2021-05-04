







Он находится в числе главных кандидатов на эту должность, сообщает «Хоккейный Бульбаш».





Сушко является директором «Бреста» и председателем Совета директоров клубов экстралиги. Он подписант провластного письма.





Напомним, вчера должность гендиректора «Динамо» покинул экс-министр МВД Игорь Шуневич.