Денис Марусевич прислал из СИЗО своей матери письмо. Спортсмену грозит до 8 лет
Политзаключенный брестчанин Денис Марусевич в письмах своим близким сообщает, что ему доходит корреспонденция только от родственников. Как пишет «Брестская газета», об этом его мать рассказала правозащитникам.
фото Вясна
«Я мама Дениса Марусевича, сейчас получила от него письмо, в котором он пишет, что настроение хорошее, только письма вообще не приходят, только от вас и всё… А ведь я уверена, люди пишут, и пишу ему об этом в каждом письме», – говорит женщина.
Недавно матери Дениса пришло вот такое письмо от сына, с отрывком из стихотворения Роберта Рождественского и рисунком.
ФОТО: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ “ВЯСНА | БРЭСТ”
Денис Марусевич – 26-летний спортсмен из Бреста. Он мастер спорта по карате, рукопашному бою и армейскому рукопашному бою, был членом национальной сборной по карате. До 13 июля 2020 года служил по контракту в 38-ой Брестской отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Мужчину задержали 11 сентября в рамках уголовного дела «о массовых беспорядках» 10 августа. Денису инкриминируется то, что он якобы «бросал куски асфальта из толпы протестующих в силовиков», а также «замахнулся ногой на милицейскую машину». Через несколько недель после задержания был проведен обыск, но ничего изъято не было.
По информации ПЦ «Весна», Марусевичу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса («Участие в массовых беспорядках»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до восьми лет лишения свободы. Он содержится в СИЗО-7 Бреста.
08:41 04/05/2021
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