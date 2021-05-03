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Нападающий Андрей Стась покинул "Авангард"

Белорусский нападающий Андрей Стась расстался с "Авангардом".



Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

В составе "ястребов" хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/2021.

В регулярном первенстве Стась провел 42 матча, забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Нападающий имел показать полезности "-3", заработал 15 штрафных минут. В плей-офф форвард сыграл 19 матчей и отдал три "ассиста", пишет Прессбол.
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