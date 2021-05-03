Серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко голодает 8-й день
Как сообщалось ранее, Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпиады-2008 в многоборье, объявил 10-дневную голодовку в знак солидарности с политзаключенными.
3 мая – восьмой день голодовки спортсмена. В интервью «Радыё Свабода» спортсмен рассказал, что после пятого дня отказа от пищи он потерял 8 килограммов.
Также многоборец выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль с чемпионата Европы – средства пойдут на помощь Фонду спортивной солидарности и семьям политзаключенных. Аукцион продлится еще 4 дня. Ставку можно сделать здесь.
Источник: Трибуна
18:38 03/05/2021
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