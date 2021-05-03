Левчук опроверг информацию о своей отставке





«Пошли слухи об отставке главного тренера Вячеслава Левчука из «Спутника». В данную минуту сам тренер опроверг свою отставку. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. По нашим данным сегодня состоится собрание, так сказать всех заинтересованных лиц, на котором и может быть принято решение о смене главного тренера. Посмотрим», – пишет издание.





Ранее сообщалось, что клуб возглавит россиянин Виктор Кумыков.