Илья Ивашко поднялся на 50 позиций в Чемпионской гонке АТР





После того, как Ивашко на прошлой неделе дошел до полуфинала турнира в Мюнхене, он поднялся со 123-й на 73-ю строчку в Чемпионской гонке АТР (212 очков).





В первой пятерке гонки изменений не произошло. Лидирует греческий теннисист Стефанос Циципас (2840). Далее идут россиянин Андрей Рублев (2490), серб Новак Джокович (2320) и еще два российских теннисиста - Даниил Медведев (2130) и Аслан Карацев (1505).







