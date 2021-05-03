Илья Ивашко поднялся на 50 позиций в Чемпионской гонке АТР
27-летний белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на 50 позиций в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована 3 мая.
После того, как Ивашко на прошлой неделе дошел до полуфинала турнира в Мюнхене, он поднялся со 123-й на 73-ю строчку в Чемпионской гонке АТР (212 очков).
В первой пятерке гонки изменений не произошло. Лидирует греческий теннисист Стефанос Циципас (2840). Далее идут россиянин Андрей Рублев (2490), серб Новак Джокович (2320) и еще два российских теннисиста - Даниил Медведев (2130) и Аслан Карацев (1505).
11:19 03/05/2021
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