Азаренко из-за травмы поясницы не вышла на матч второго круга турнира в Мадриде
Второй в нынешнем сезоне матч между Викторией Азаренко и Джессикой Пегула из США не состоялся. Наша теннисистка не смогла выйти на корт.
Официальная причина отказа вызвана травмой поясницы. К слову, из-за этого она же снялась с турнира в Дохе. А вообще в нынешнем сезоне Азаренко уже в четвертой раз, что называется, по личной инициативе, не выходит на матч. Впервые это произошло на соревнованиях в Мельбурне , затем в Дохе, Майами и Мадриде.
Так что с Пегула придется играть в следующем круге Арине Соболенко. Белорусскому дерби пока состоятся не суждено.
10:38 03/05/2021
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