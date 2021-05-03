+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Зенит" досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) с разгромным счетом обыграл "Локомотив" (Москва) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги и досрочно стал победителем турнира.

"Зенит" стал чемпионом на домашней арене, обыграв "Локомотив" со счетом 6:1.

Победу петербургскому клубу принес хет-трик Сердара Азмуна (39-я, 45+3-я и 46-я минуты), дубль Артема Дзюбы (19 и 51) и голу Малкома (67). "Локомотив" ответил голом Франсуа Камано (56).

Таким образом, "Зенит" за два тура до конца чемпионата набрал 61 очко и оторвался от идущего вторым "Локомотива" на девять очков.

"Зенит" стал семикратным чемпионом России. Ранее клуб выигрывал трофей в сезонах 2007, 2010 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20. "Зенит" вышел на чистое второе место по количеству выигранных чемпионатов России, обогнав ЦСКА (Москва), который шесть раз выигрывал турнир. Наибольшее количество побед у московского "Спартака", выигравшего чемпионат 10 раз.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]