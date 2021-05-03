Диего Марадона мог умереть из-за халатности врачей

Об этом сообщает TN.com.ar.





Медицинская комиссия пришла к выводу, что действия медиков, которые работали с аргентинцем, являются "неадекватными, неразумными и несовершенными".





У Марадоны были бы более высокие шансы на выживание в случае, если бы он был своевременно госпитализирован и находился среди квалифицированных врачей.





Марадона начал умирать за 12 часов до официально установленного времени смерти и подавал недвусмысленные признаки агонии, но эти признаки были проигнорированы врачами, работавшими с ним.





Под следствием находятся семь человек: личный врач легендарного футболиста, психиатр, психолог и четыре медсестры.





Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких, пишет pressball.by



