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Российский тренер ФК «Минск» обратился к Лукашенко

Российский специалист Фёдор Щербаченко, являющийся главным тренером ФК «Минск», обратился по просьбе большинства футболистов и сотрудников клуба к Александру Лукашенко с просьбой посодействовать продлению контракта с председателем клуба Игорем Шлойдо.

Игорь Шлойдо

На пресс-конференции после матча седьмого тура против «Торпедо-БелАЗ» (1:2) Фёдор Щербаченко отметил, что многие футболисты и сотрудники клуба написали письмо Александру Лукашенко с просьбой поддержать кандидатуру Игоря Шлойдо, так как считают его высококлассным специалистом и мудрым руководителем.

По итогам семи туров чемпионата Беларуси «Минск» набрал восемь очков и идёт на девятом месте в таблице. В следующем матче 8 мая он сыграет дома с «Витебском».
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