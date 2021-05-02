Российский тренер ФК «Минск» обратился к Лукашенко
Российский специалист Фёдор Щербаченко, являющийся главным тренером ФК «Минск», обратился по просьбе большинства футболистов и сотрудников клуба к Александру Лукашенко с просьбой посодействовать продлению контракта с председателем клуба Игорем Шлойдо.
Игорь Шлойдо
На пресс-конференции после матча седьмого тура против «Торпедо-БелАЗ» (1:2) Фёдор Щербаченко отметил, что многие футболисты и сотрудники клуба написали письмо Александру Лукашенко с просьбой поддержать кандидатуру Игоря Шлойдо, так как считают его высококлассным специалистом и мудрым руководителем.
По итогам семи туров чемпионата Беларуси «Минск» набрал восемь очков и идёт на девятом месте в таблице. В следующем матче 8 мая он сыграет дома с «Витебском».
16:24 02/05/2021
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