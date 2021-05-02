Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Крейгом Ричардсом и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории.