Моуринью нашел работу на время Евро-2020

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Португальский специалист Жозе Моуринью будет работать на английской радиостанции talkSPORT во время чемпионата Европы по футболу.





Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" будет отвечать на звонки слушателей после матчей, будет анализировать состоявшиеся поединки, а также вести прямые трансляции. В ходе турнира Моуринью отработает три матча с участием сборной Англии на групповом этапе, одну игру 1/8 финала, два четвертьфинала, один полуфинал и финал.





Компанию специалисту составят бывшие игроки сборной Англии Стюарт Пирс и Тревор Синклер, шотландцы Алли Маккойст и Алан Бразил.





Напомним, последним место работы Моуринью был "Тоттенхэм". Руководство "шпор" уволило его 19 апреля.





Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, пишет Sputnik.















