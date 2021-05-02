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«Первая тройка команд не может платить игрокам более 8 тысяч рублей». Футболистам в Беларуси установили лимиты зарплат

Бывший футболист Александр Сверчинский, создавший ассоциацию игроков, рассказал Трибуне о том, что клубы уже получили документ от Совмина о лимите на зарплаты.

Фото из открытых источников

– Хотел бы рассказать про постановление Совета министров, которое пришло в клубы. Это абсолютно реальный лимит на зарплаты. Не тот, о котором говорило зимой АБФФ, об этом абстрактном. Это реальные цифры, которые нельзя превышать ни при каких обстоятельствах. Для каждого клуба он будет индивидуален в зависимости от того места, которое клуб занял в прошлом году. Первая тройка команд не может платить своим футболистам зарплаты более восьми тысяч рублей (3100 тыс долларов – прим.). Там исключение будет только для сборников. И, соответственно, клубы, которые занимали места ниже в прошлом году – зарплата максимальная будет тоже ниже: восемь, семь, шесть, пять, четыре. Возможно, в некоторых клубах максимальная зарплата будет составлять и три тысячи рублей.

Поэтому очень интересно, как себя поведут клубы. Как они будут обходить этот документ, так как он составлен достаточно четко и грамотно. Видно, что сверху не хватает денег. Поэтому будет интересно, ответят ли клубы взаимностью и такой же любовью, которое проявили вот эти футболисты, которые подписывали провластное письмо. Я знаю лишь одно точно, что болельщики этой любовью и взаимностью ответили бы. А вот клубы – посмотрим, – сказал Сверчинский.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Беларуси введут потолок зарплат. 5 800 долларов – предполагаемый лимит. 
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