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Яромир Ягр заявил, что пока не намерен завершать карьеру

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и дважды чемпион мира намерен помогать собственному клубу. В том числе на льду.

© AFP 2020 / PATRICK SMITH

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время. Комментарий хоккеиста размещен на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Я играю до сих пор, потому что чувствую ответственность перед клубом, это главная причина, - сказал Ягр. - Не будь этого, я не носился бы по льду, потому что мне стыдно за себя. Честно, я понимаю, что должен играть намного лучше, и я хочу играть намного лучше, чтобы помочь команде. Одно я знаю точно - я сделаю все, чтобы помочь моему клубу".

49-летний Ягр с 1 921 очком занимает второе место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги, третье - по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги.

Чех выступал за "Питтсбург Пингвинз", "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари". Ягр - двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе  "Пингвинз".

В 2017 году включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ по версии лиги.

Играл за омский "Авангард". В 2011 году Ягр помог "Авангарду" завоевать Кубок Континента - трофей за победу в регулярном чемпионате КХЛ.

29 января 2018 года объявил о переходе в свою родную команду "Рытиржи Кладно", где в 1988 году начинал карьеру.

Сейчас он  - владелец и нападающий клуба "Кладно", который не так давно оформил путевку в чешскую Экстралигу, пишет sputnik.by.
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