Игорь Шлойдо / СТВ





В мае 2021-го у Шлойдо заканчивается контракт. Управление спорта и туризма Мингорисполкома, которому подчиняется клуб, соглашается продлить контракт с ним до 2023 года. Но против этого, как пишет издание, выступает министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Причины такой его позиции неизвестны.





На ближайшие матчи чемпионата Беларуси футболисты "Минска" планируют выйти в майках в поддержку председателя клуба.



