305 работников ФК "Минск" подписали письмо в поддержку Игоря Шлойдо
305 работников футбольного клуба "Минск" подписали письмо в поддержку председателя организации Игоря Шлойдо.
Игорь Шлойдо / СТВ
В мае 2021-го у Шлойдо заканчивается контракт. Управление спорта и туризма Мингорисполкома, которому подчиняется клуб, соглашается продлить контракт с ним до 2023 года. Но против этого, как пишет издание, выступает министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Причины такой его позиции неизвестны.
На ближайшие матчи чемпионата Беларуси футболисты "Минска" планируют выйти в майках в поддержку председателя клуба.
Журналисты напоминают, что в 2020-м Шлойдо подписал провластное письмо спортсменов, пишет Tribuna
08:11 02/05/2021
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