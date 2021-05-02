+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Андрей Богданович: «Я для себя решил, что в 2020‑м закончу карьеру. Больше не хотел, какая‑то точка невозврата была пройдена»

Олимпийский чемпион по гребле 33-летний Андрей Богданович рассказал о принятом решении закончить карьеру.



– Что стало последней точкой при принятии решения о завершении карьеры?

– Во‑первых, возраст у меня уже достаточно серьезный – 33 года. Плюс «помог» коронавирус: было непонятно, когда начнутся соревнования, когда снимут запреты на выезд и так далее. Здоровья с каждым днем не прибавлялось: я ведь был в гребле 20 лет, из них 15 – в национальной команде, а это из года в год цели завоевывать медали, показывать высокие результаты. И соответствующие нагрузки. В прошлом году я очень тщательно готовился к сезону, планировал выступать на Олимпийских играх в одиночке. Но судьба сложилась так, что две Олимпиады – в Рио и Токио – оказались не моими.

– Не рассматривали вариант повременить с уходом, дотерпеты

– Я для себя решил, что в 2020‑м закончу карьеру. Больше не хотел, какая‑то точка невозврата была пройдена. Даже если бы Олимпиада состоялась в срок, даже если бы я поехал на нее и выиграл, все равно закончил бы карьеру – все было решено. Когда объявили о ее переносе, подошел к главному тренеру и сказал, что больше не буду грести. Мы поговорили, решили, что буду работать тренером.

– Выходит, то, что вы не выступите в Токио, принять было гораздо легче, чем отстранение от Игр в Рио?

– Намного. Перед Олимпиадой в Рио нас просто оклеветали. Сказали, что мы мошенники, употребляем запрещенный препарат, хотя это было неправдой, и после суд доказал: все были невиновны. Но время ушло. Лицензии забрали, нас в Рио не допустили. Было так обидно, что ту Олимпиаду я не смотрел. Даже потом в записи. Не хотел этого делать. Что чувствовал в тот момент? Хотелось расстрелять всех, кто был замешан в этом деле, всех, кто придумал таким образом забрать у белорусов лицензии, – сказал Богданович.
Источник: Денис Егоров, СБ-Беларусь сегодня
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]