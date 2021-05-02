







– Что стало последней точкой при принятии решения о завершении карьеры?





– Во‑первых, возраст у меня уже достаточно серьезный – 33 года. Плюс «помог» коронавирус: было непонятно, когда начнутся соревнования, когда снимут запреты на выезд и так далее. Здоровья с каждым днем не прибавлялось: я ведь был в гребле 20 лет, из них 15 – в национальной команде, а это из года в год цели завоевывать медали, показывать высокие результаты. И соответствующие нагрузки. В прошлом году я очень тщательно готовился к сезону, планировал выступать на Олимпийских играх в одиночке. Но судьба сложилась так, что две Олимпиады – в Рио и Токио – оказались не моими.





– Не рассматривали вариант повременить с уходом, дотерпеты





– Я для себя решил, что в 2020‑м закончу карьеру. Больше не хотел, какая‑то точка невозврата была пройдена. Даже если бы Олимпиада состоялась в срок, даже если бы я поехал на нее и выиграл, все равно закончил бы карьеру – все было решено. Когда объявили о ее переносе, подошел к главному тренеру и сказал, что больше не буду грести. Мы поговорили, решили, что буду работать тренером.





– Выходит, то, что вы не выступите в Токио, принять было гораздо легче, чем отстранение от Игр в Рио?





– Намного. Перед Олимпиадой в Рио нас просто оклеветали. Сказали, что мы мошенники, употребляем запрещенный препарат, хотя это было неправдой, и после суд доказал: все были невиновны. Но время ушло. Лицензии забрали, нас в Рио не допустили. Было так обидно, что ту Олимпиаду я не смотрел. Даже потом в записи. Не хотел этого делать. Что чувствовал в тот момент? Хотелось расстрелять всех, кто был замешан в этом деле, всех, кто придумал таким образом забрать у белорусов лицензии, – сказал Богданович.







