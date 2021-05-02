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Игорь Ковалевич: Я принял решение подать в отставку

Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич намерен подать в отставку.



Об этом специалист заявил на пресс-конференции после матча с "Ислочью" (1:2) в рамках 7-го тура высшей лиги.

- Трудно начинать каждую игру с пропущенного гола. С "Энергетиком" на 11-й минуте, сейчас на 3-й. Не очень хорошие для нас моменты. Упрекать в чем-то ребят нет смысла. И "Ислочь" хорошая команда. Но какой-то рок нас преследует. Хотя сегодня не очень хорошо сыграли в атаке. Не получается забить и не пропустить. Надо команде какая-то свежая кровь. Коллектив хороший, ребята до последнего боролись, старались, хотели спасти матч.

Я принял решение подать в отставку. Семь туров для тренера — достаточный срок, чтобы набрать очки. К сожалению, так получается, что у нас была неплохая игра, но не могли довести моменты до логического завершения. Так в жизни бывает. Если бы забили процентов двадцать, могли бы перестроить игру. А так почти все игры, кроме матча с "Гомелем" играли в позиционную атаку. Но не справлялись в обороне... Но это все лирика. Благодарен ребятам за то, что они боролись, играли для зрителей. Хороший у нас коллектив. Думаю, все можно поправить. Но для этого, наверное, нужны другие меры, другой тренер. За все отвечает тренер, я готов ответить.

Благодарен всем, кто поддерживал меня и команду. Я принимал команду в 2016 году, когда было 6 очков после 12 туров. У нас получилось выйти из той ситуации. Думаю, новому тренеру предстоит потрудиться. Коллектив поможет. Всем спасибо, — цитирует Ковалевича football.by.

В семи турах "Неман" не одержал ни одной победы и набрал лишь три балла. В минувшем сезоне гродненцы финишировали на пятом месте.
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