+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Реал" потратит 20 тысяч евро, чтобы Марсело сыграл на выезде с "Челси"

Ответный матч соперники проведут 5 мая в Лондоне, за день до этого Марсело будет работать в наблюдательной комиссии на местных выборах в Мадриде.

© AFP 2020 / GABRIEL BOUYS

Мадридский "Реал" потратит 20 тысяч евро, что защитник Марсело принял участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Челси" в Лондоне, пишет AS.

Футболист "Реала" входит в наблюдательную комиссию на местных выборах в Мадриде, которые пройдут 4 мая, за день до игры против "синих". По этой причине Марсело н е сможет помочь команде в Лондоне.

Однако руководство "сливочных" планирует обеспечить участие защитника в игре. В день выборов Марсело проведет индивидуальную тренировку, а на следующий день (или даже во вторник вечером) на частном самолете отправится в Лондон. Стоимость перелета обойдется "Реалу" в 20 тысяч евро.

Напомним, в первом полуфинальном матче, который состоялся в Мадрире 25 апреля, соперники сыграли вничью (1:1). Ответный поединок намечен на 5 мая, пишет Sputnik.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]