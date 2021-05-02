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Мадридский "Реал" потратит 20 тысяч евро, что защитник Марсело принял участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Челси" в Лондоне, пишет AS.





Футболист "Реала" входит в наблюдательную комиссию на местных выборах в Мадриде, которые пройдут 4 мая, за день до игры против "синих". По этой причине Марсело н е сможет помочь команде в Лондоне.





Однако руководство "сливочных" планирует обеспечить участие защитника в игре. В день выборов Марсело проведет индивидуальную тренировку, а на следующий день (или даже во вторник вечером) на частном самолете отправится в Лондон. Стоимость перелета обойдется "Реалу" в 20 тысяч евро.





Напомним, в первом полуфинальном матче, который состоялся в Мадрире 25 апреля, соперники сыграли вничью (1:1). Ответный поединок намечен на 5 мая, пишет Sputnik.















