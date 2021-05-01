+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Андрей Кравченко голодает 6-й день, потерял 8 килограммов

Как сообщалось ранее, Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпиады-2008 в многоборье, объявил 10-дневную голодовку в знак солидарности с политзаключенными.

1 мая – шестой день голодовки спортсмена. В интервью «Радыё Свабода» спортсмен рассказал, что после пятого дня отказа от пищи он потерял 8 килограммов.

Призер ОИ голодает в знак солидарности с политзаключенными Беларуси: за 62 часа потерял 5 кг, верит, что всё не зря, смотрит рецепты на YouTube

Также многоборец выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль с чемпионата Европы – средства пойдут на помощь Фонду спортивной солидарности и семьям политзаключенных.
 
by.tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]