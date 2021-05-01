Андрей Кравченко голодает 6-й день, потерял 8 килограммов
Как сообщалось ранее, Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпиады-2008 в многоборье, объявил 10-дневную голодовку в знак солидарности с политзаключенными.
1 мая – шестой день голодовки спортсмена. В интервью «Радыё Свабода» спортсмен рассказал, что после пятого дня отказа от пищи он потерял 8 килограммов.
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Также многоборец выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль с чемпионата Европы – средства пойдут на помощь Фонду спортивной солидарности и семьям политзаключенных.
15:03 01/05/2021
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