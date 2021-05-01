Андрей Кравченко голодает 6-й день, потерял 8 килограммов

1 мая – шестой день голодовки спортсмена. В интервью «Радыё Свабода» спортсмен рассказал, что после пятого дня отказа от пищи он потерял 8 килограммов.





Призер ОИ голодает в знак солидарности с политзаключенными Беларуси: за 62 часа потерял 5 кг, верит, что всё не зря, смотрит рецепты на YouTube





Также многоборец выставил на благотворительный аукцион свою золотую медаль с чемпионата Европы – средства пойдут на помощь Фонду спортивной солидарности и семьям политзаключенных.











